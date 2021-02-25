Сердце навсегда разбито: актеры Русского драмтеатра вспоминают Ходжалы – ВИДЕО

Актеры Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра им. Самеда Вургуна представили видеоролики, посвященные 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает #.

Ходжалинский геноцид — одна из самых страшных и трагических страниц современной мировой истории.

26 февраля 1992 года армянские военные подразделения в городе Ходжалы с 7 тысячным населением осуществили акт геноцида. Было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. Все преступления были воплощены в жизнь армянскими военными с особой беспощадностью и немыслимым зверством.

«Ходжалинский геноцид, направленный в целом против азербайджанского народа, своей немыслимой жестокостью и нечеловеческими методами расправы, является актом зверства в истории человечества. Этот геноцид, в то же время, является историческим преступлением против всего человечества», — говорил общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.

Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная прочитала стихи, посвященные этому кровавому событию, в которых выразила всю боль азербайджанского народа. В представленном клипе использованы стихи Наили Надыр, Нармины Мамедзаде и Амины Смольской ( Беларусь ). Завершает видео отрывок из победоносного выступления президента Азербайджана, сообщающего азербайджанскому народу радостные вести об освобождении территорий Карабаха.

Видео представлено здесь:

https://vimeo.com/516199229

Еще один известный актер Русского драмтеатра, Народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов представил видеоролик «В твоей Земле» по одноименному рассказу Наили Надыр. Видеоролик представлен на азербайджанском и русском языках. Рассказ сопровождается музыкой заслуженного деятеля искусств Джахангира Зульфугарова. Визуализация осуществлена Надиром Фараджулаевым, а перевод с русского языка выполнила поэтесса Шахрун Сулейманова. Проект посвящен памяти жертв Ходжалинского геноцида и исторической Победе Азербайджана в Отечественной войне за освобождение Карабаха.

Посмотреть ролик можно здесь: