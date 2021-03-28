Секретаря Совбеза Армении на родине объявили предателем

Ранее в интервью Общественному телевидению Григорян, отвечая на вопрос ведущего – является ли Турция враждебным государством для Армении, сказал, что «мы должны внести некоторые корректировки в наших подходах». По его словам, однозначно утверждать, что никакой угрозы от Турции не исходит, было бы неверно, но общие процессы в регионе открывают и другие возможности.

«Мы считаем, что разблокирование должно быть не только с Азербайджаном, необходим более широкий региональный подход. Думаем, что возможности для этого есть», — сказал Григорян.