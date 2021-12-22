Армянская сторона готова посетить и Баку, и Анкару для обсуждения региональных вопросов.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в среду в интервью армянскому Общественному ТВ сказал секретарь Совбеза Армен Григорян.

«Обсуждение армяно-турецких отношений мы видим в двустороннем формате, но если будет повод обсудить этот вопрос в формате «3+3″, мы и эту возможность используем для прояснения позиций друг друга. Если будет необходимость, мы готовы поехать и в Анкару, и в Баку, как и принять делегации этих стран в Ереване», — сказал Григорян.

Григорян отметил, что армянская сторона готова к работе и организации дискуссии по региональным вопросам.