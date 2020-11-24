Сейран Оганян может быть выдан Азербайджану

Во время Нюрнбергского процесса некоторым нацистским военным преступникам приговор был вынесен заочно, так как им удалось скрыться. На поиск и поимку некоторых из них были потрачены десятилетия.

26 февраля 1992 года в Ходжалы армянскими оккупантами было осуществлено массовое убийство мирных азербайджанцев, совершен геноцид. Многие участники этого преступления против человечества впоследствии спокойно жили в Армении, занимали высокие государственные должности, один из них бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Как известно, 23 ноября 2020 года Азербайджан объявил Сейрана Оганяна в международный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 103 (геноцид) УК Азербайджана.

Решением судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева в отношении Оганяна была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, он объявлен в международный розыск.

Хотим отметить, что объявленный в розыск Сейран Оганян вовсе не прячется и продолжает жить в Армении. Насколько реальным является арест, и выдача Сейрана Оганяна Азербайджану?

С этим вопросом мы обратились к известному адвокату Асабали Мустафаеву. «Недавно в одном из своих выступлений, я заявил о том, что поддерживаю объявление в розыск военных преступников. Нам необходимо обратиться в Интерпол. Я, конечно, не надеюсь на то, что Армения выдаст нам этих преступников. Но если Оганян решит посетить страны, которые заключили с нами договор «Об обоюдной юридической помощи», он должен быть арестован и выдан Азербайджану», — сказал адвокат.

По словам Асабали Мустафаева, наличие такого договора вовсе не гарантирует выдачу военных преступников. «Руководители этих стран могут заявить, что у нас недостаточно доказательств вины Оганяна. Но в любом случае они будут вынуждены задержать Оганяна и провести расследование его деятельности», — заявил нам адвокат.

Коллега Асабали Мустафаева Эльчин Садыхов верит в то, что Оганян может быть арестован и выдан Азербайджану. «Для этого нужно провести тщательное расследование. Собрать доказательства и представить Интерполу. Конечно, на территории Армении Интерпол его арестовать не сможет. Но в случае выезда в другую страну арест Оганяна и выдача его Азербайджану вполне возможна», — сказал нам Эльчин Садыхов.