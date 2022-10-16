Бывший президент США Барак Обама заявил, что коммуникация между Белым домом и администрацией президента РФ Владимира Путина слабее, чем она была между американскими и советскими руководителями во время «холодной войны».

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Hill.

Отмечается, в частности, что в интервью подкасту Pod Save America Обама сказал, что даже в некоторые напряженные моменты «холодной войны» было ощущение, что обе стороны могли взять телефон и работать по дипломатическим каналам, «отправляя четкие сигналы».

«Я думаю, что сейчас мы имеем дело с типом российского режима, который действительно еще более централизован, еще более изолирован и закрыт. Путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время», – отметил он.