Сегодня в Тбилиси состоится трехсторонняя встреча комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана, которая примет участие во встрече, уже находится в Грузии.

В состав делегации, возглавляемой председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым, вошли депутаты Севиндж Фаталиева, Нигяр Арпадараи, Насиб Магемалиев и Эмин Мамедов.

В течение дня азербайджанская делегация встретится с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а также с вице-спикером парламента, руководителем грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Арчилом Талаквадзе.

В течение дня запланирована встреча азербайджанских депутатов с заместителем министра Лашей Дарсалиа в Министерстве иностранных дел Грузии.

В рамках визита, который продлится до 7 марта, состоится обмен мнениями по вопросам развития межпарламентских отношений и другим вопросам.