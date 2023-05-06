6 мая состоится коронация нового британского монарха Карла III, церемония пройдет Вестминстерском аббатстве. Он станет 40-м правящим монархом, коронованным там с 1066 года, отмечает Би-би-си. Жена Карла III Камилла будет коронована вместе с ним как королева-консорт.

Церемония начнется с процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Непосредственно в процессии примут участие чуть менее 200 военнослужащих, еще тысяча военнослужащих выстроятся вдоль маршрута.

На церемонию коронации приглашены больше 2 тысяч гостей из более чем 200 стран. Отмечается, что около 100 государств будут представлены на высшем уровне.

После церемонии в Вестминстерском аббатстве Карл III с супругой тем же маршрутом вернутся в Букингемский дворец, где королевская семья выйдет на балкон и поприветствует собравшихся у резиденции в новом статусе.

73-летний Карл III, до этого известный как Чарльз, принц Уэльский, стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать, королева Елизавета II, скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года. (svoboda.org)