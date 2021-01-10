Сегодня в Кыргызстане пройдут выборы президента

Досрочные выборы президента и референдум по вопросу о форме правления состоятся в воскресенье в Кыргызстане.

Как передает ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

«Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум — при активности граждан свыше 30 процентов», — заявила член ЦИК Гульнар Джурабаева. По ее словам, победу в первом туре может одержать кандидат, за которого проголосуют более половины пришедших на участки избирателей. Второй тур будет назначен в случае, если ни один из претендентов не наберет больше 50 процентов голосов.

«На подведение итогов выборов отводится 20 дней, но в случае с досрочными срок сокращается на четверть, то есть у Центризбиркома на это будет 15 дней. Итоги референдума необходимо подвести в течение 35 дней», — пояснила член ЦИК. Что касается плебисцита, то в бюллетени внесены три пункта: «за президентскую» форму правления, «за парламентскую» и «против всех». В настоящее время в Кыргызстане существует президентско-парламентская форма.

Согласно проводимым на различных платформах онлайн-голосованиям и мнению киргизских политологов, фаворитом считается бывший премьер и исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров, который для участия в предвыборной гонке в соответствии с законодательством вынужден был уйти с должности. Эксперты предполагают, что он может победить уже в первом туре.

Реальную конкуренцию ему могут составить всего несколько кандидатов, в том числе обладающий большим опытом участия в президентских выборах лидер партии «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») Адахан Мадумаров, руководитель партии «Кыргызстан» Канат Исаев, экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны Абдил Сегизбаев.