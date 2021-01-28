Сегодня станут известны соперники молодежной сборной Азербайджана

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка отборочного этапа ЕВРО-2023 (U-21).

Как сообщает azerisport.com, своего соперника узнает и молодежная сборная Азербайджана по футболу, которая перед жребий находится в 5-й корзине вместе с Черногорией, Косово, Литвой, Казахстаном, Молдовой, Кипром, Фарерскими островами и Латвией.

Состав других корзин:

Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Англия, Италия, Дания, Португалия, Нидерланды, Хорватия;

Корзина 2: Австрия, Польша, Швеция, Чехия, Бельгия, Россия, Сербия, Швейцария, Греция;

Корзина 3: Словакия, Исландия, Украина, Словения, Ирландия, Израиль, Норвегия, Болгария, Турция;

Корзина 4: Шотландия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Уэльс, Северная Ирландия, Финляндия, Венгрия, Беларусь, Албания;

Корзина 6: Люксембург, Армения, Мальта, Андорра, Эстония, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Жеребьевка начнется в 15:30.

Отметим, что по решению Исполкома УЕФА, сборные Азербайджана и Армении не смогут попасть в одну группу.