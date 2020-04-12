Сегодня состоится заседание министров ОПЕК+

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени министры стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+) встретятся в режиме видеоконференции. Встреча пройдет в рамках консультаций по вопросам, вытекающим из 9-го заседания министров стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+).

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

От азербайджанской стороны во встрече примет участие министр энергетики Парвиз Шахбазов.

«Во встрече, которая пройдет под председательством министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиза бин Салмана и министра энергетики РФ Александра Новака, примут участие министры стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+), подписавших Декларацию о сотрудничестве», — отмечается в соощении.

Напомним, 9 апреля, на заседании министров стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+) было принято решение о сокращении суточной добычи нефти с 1 мая по апрель 2022 года на три этапа в объеме 10-8-6 миллионов баррелей.

| 2020-04-12T17:20:06+00:00 12 апреля 2020, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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