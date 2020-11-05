Сегодня скончался один из раненых при теракте в Барде

С 27 сентября и по сей день в результате обстрела вооруженными силами Армении мирного населения Азербайджана из тяжелых артустановок были ранены 405 гражданских лиц, из которых 43 находились в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

«С глубоким сожалением сообщаем, что получивший тяжкие телесные повреждения во время вражеского ракетного обстрела центра Барды 28 октября 2020 года Пашаев Нифталы Селим оглу 1995 г.р., несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался сегодня в больнице, где получал лечение», — говорится в сообщении.