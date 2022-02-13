Специальный конституционный орган Германии — Федеральное собрание — проведет в воскресенье заседание, на котором действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер будет избран на второй срок. Он может рассчитывать на подавляющее большинство голосов делегатов.

Федеральное собрание проводит заседания как правило раз в пять лет — только для того, чтобы избрать президента. Данный конституционный орган состоит из депутатов Бундестага и представителей парламентов федеральных земель. В этот раз участниками заседания станут 1472 законодателей.

Ранее кандидатуру Штайнмайера уже поддержали крупнейшие политические силы — Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, «зеленые», Свободная демократическая партия. Таким образом, Штайнмайер может рассчитывать на 1 223 голоса при 737 необходимых.

«Альтернатива для Германии» выдвинула на пост главы государства Макса Отте, Левая партия — Герхарда Траберта, Свободные избиратели — Штефани Гебауер. Как отмечают местные наблюдатели, шансов на победу у них нет.