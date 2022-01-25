Строительство заграждения высотой более пяти метров начнется во вторник, 25 января, на польско-белорусской границе. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

«В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Беларусью <…> Подготовительные работы уже какое-то время ведутся <…> Завтра мы передаем территорию исполнителям», — заявила Михальская.

Отмечается, что заграждение общей протяженностью 186 км и высотой 5,5 м должно быть готово в июне. Работы будут вестись одновременно на четырех участках.

В будущем заграждение планируют оснастить современными средствами наблюдения. (iz.ru)