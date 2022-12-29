По Лачинской дороге, проходящей через Шушу, беспрепятственно проехал еще один автомобиль снабжения российских миротворцев.

Как сообщает Trend, автомобиль проследовал из Ханкенди в направлении Лачина.

В течение этого дня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали в общей сложности 15 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили дезинформацию о том, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают автомобили.

Напомним, что акция протеста на Лачинской дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в районе временной дислокации российских миротворцев продолжается уже восемнадцать дней.