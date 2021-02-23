Сегодня парламент Азербайджана обсудит 22 вопроса

На повестке сегодняшнего пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 22 вопроса.

Будут обсуждены следующие вопросы:

— назначение Н.А Сафарова членом Судебно-правового совета;

— законопроект «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании «О совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана»:

— законопроект «О внесении изменения в Конституционный закон «О нормативно-правовых актах» (третье чтение);

— законопроект о внесении изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

— законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение);

— законопроект «Списки наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджана, а также прекурсоров, требующих лицензии на импорт, экспорт транзит и производство на территории Азербайджана», утвержденный законом № 960 IIQ от 28 июня 2005 года (третье чтение);

— законопроект «Списки наркотических средств и психотропных веществ, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности», утвержденный законом № 961-IIQ от 28 июня 2005 г. (второе чтение), закон «О дорожном движении» (третье чтение);

— законопроект «О дорожном движении» (третье чтение);

— законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

— законопроект «О нотариате» (третье чтение);

— законопроект «О государственной пошлине» (третье чтение);

— законопроект «О страховании от безработицы» (третье чтение);

— законопроект «Об авторском праве и смежных правах» (третье чтение);

— законопроект «О частичном изменении в административно-территориальном разделении Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской АР»;

— законопроект о внесении изменения в «Список муниципалитетов Азербайджана, добавленных в закон «О муниципальных территориях и землях»;

— законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс;

— законопроект о внесении изменения в Трудовой кодекс (первое чтение);

— законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (первое чтение);

— законопроект о внесении изменений в законы «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «О водоснабжении и сточных водах», «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (первое чтение);

— законопроект «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (второе чтение);

— законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (второе чтение);

— законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (второе чтение).