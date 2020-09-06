Сегодня на улицы Минска вышли более 100 тысяч человек

Более ста тысяч человек прошли по улицам Минска в воскресенье, призывая к отставке президента Беларуси Александра Лукашенко. Несмотря на то, что после выборов, которые, по мнению его оппонентов, были сфальсифицированы, прошел почти месяц, массовые акции протеста не идут на спад.

Несколько колонн демонстрантов прошли по улицам, ведущим в центр города. Многие несли неофициальные красно-белые белорусские флаги, ставшие символом оппозиции. Люди скандировали «Жыве Беларусь!», «Позор!» и другие лозунги.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что по меньшей мере 70 человек были арестованы. «Интерфакс» сообщил о нескольких пострадавших в результате столкновений с силовиками вблизи Минского тракторного завода.

На видео, опубликованном на сайте TUT.BY, видны женщины, скандирующие «Позор!», в то время как сотрудники спецслужб в масках оттаскивают людей и задерживают их.

Акции протеста также прошли в Гродно и Гомеле.

Лукашенко отказывается вести переговоры с оппонентами и отверг призывы к проведению новых выборов.

Он утверждает, что победил на выборах 9 августа, получив более 80 процентов голосов. Его оппоненты и внешние наблюдатели считают, что это не так. (Голос Америки)