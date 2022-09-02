Голосование по выбору нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны завершилось вечером в пятницу, 2 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что члены партии, число которых, по разным оценкам, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс., могли отдать свой голос либо традиционно по почте, либо онлайн.

Агентство отмечает, что в предстоящие выходные состоится подсчет полученных голосов, а имя нового лидера партии и премьер-министра Великобритании должны объявить уже 5 сентября. Уже на следующий день он вступит в должность. Это произойдет после аудиенции с королевой Великобританией Елизаветой II, которая также встретится с уходящим главой правительства Борисом Джонсоном.

На пост лидера партии и премьер-министра Великобритании претендуют глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.