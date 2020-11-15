Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану

Согласно 6-му пункту заявления, подписанного 10 ноября Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сегодня Армения возвращает Азербайджану оккупированный Кельбаджарский район.

Успешные военные действия, начавшиеся с контрнаступательной операции азербайджанской армии 27 сентября под руководством Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, привели к подписанию этого документа и возвращению Кельбаджара и других районов Азербайджану, пишет Репорт.

Согласно соглашению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября, сегодня Кельбаджар будет возвращен Азербайджану. Армяне уже несколько дней как начали покидать Кельбаджар. Иностранные журналисты в Кельбаджаре сообщают, что почти все мирные жители покинули город и его села. Некоторые местные жители подожгли дома, чтобы они не попали в руки азербайджанцев. При этом, в отличие от армянских боевиков, бросивших свое оружие и военную технику на поле боя, мирные жители берут с собой все, что можно унести, даже оконные рамы и туалеты. В то же время армяне разрушают и грабят материальные и культурные ценности Азербайджана на оккупированных территориях. Они сжигают и уничтожают все, что не смогли унести.

Несомненно, все это свидетельствует о том, что армяне не отказались от вандализма и моральная сущность наших соседей не изменилась даже спустя 27 лет.

Напомним, что 2 апреля 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали Кельбеджарский район. В результате оккупации 53 340 человек были изгнаны из родных земель, 55 военнослужащих и 511 жителей были убиты, 321 человек попал в плен и пропал без вести, тысячи жителей получили ранения.

В настоящее время более 71 000 человек из Кельбаджара поселились в качестве вынужденных переселенцев в других населенных пунктах Азербайджана.

После оккупации Арменией Кельбаджара Совет Безопасности ООН принял резолюцию 822. Резолюция требовала немедленного вывода всех оккупационных сил из Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана. Однако обязательства, вытекающие из документа, выполнены не были. Напротив, вопреки принципам ООН и ОБСЕ, в 1999 году началось искусственное расселение армян в Кельбаджаре.

Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего успешно выполнила требования резолюции международной организации. Таким образом, азербайджанская армия еще раз доказала свою способность восстановить территориальную целостность страны. Также было продемонстрировано, что все оккупации в истории рано или поздно прекращаются, а концом агрессивности становится торжество справедливости.