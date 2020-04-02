Сегодня годовщина победы Азербайджанской армии в апрельских боях

Прошло четыре года со дня апрельских побед азербайджанской армии над армянскими вооруженными подразделениями.

С середины марта 2016 года армяне начали интенсивно нарушать режим прекращения огня. В ночь с 1-го на 2-ое апреля по всему фронту позиции азербайджанской армии и населенные пункты подверглись интенсивному вражескому обстрелу. В результате этого, со 2-го по 5-ое апреля на линии соприкосновения войск армяне совершили вооруженные провокации, во время которых также были нападения на мирных жителей. В результате этих событий несколько военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами, кроме того, среди мирного гражданского населения также были погибшие и раненые.

Во время боев Азербайджанская армия также нанесла ответные удары по позициям армян, в результате осуществленной контратаки было освобождено свыше 2 000 га территорий и еще более обширная территория перешла под контроль с операционной точки зрения. Возвышенности близ села Талыш, которые могли представлять опасность для Геранбойского района и города Нафталан, а также пункт Сейсулан, были полностью очищены от вражеских сил. Для защиты города Горадиз от врага, под контроль Вооруженных сил Азербайджана также перешла представляющая стратегическое значение возвышенность Лелетепе в направлении Физулинского района. В результате этих боев было уничтожено 320 армян, более 500 получили ранения.