Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара нацелена на укрепление связей с Парижем на основе взаимного уважения.

В понедельник Чавушоглу встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«С Ле Дрианом мы обсудили двусторонние связи, региональные и международные процессы. Мы нацелены на укрепление связей с Францией на основе взаимного уважения», — написал, по сообщению Агентства Анадолу, глава турецкой дипломатии в Twitter по итогам встречи.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 6-7 июня находится с визитом во Франции. Визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.