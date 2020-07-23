Сегодня ГЭЦ провел очередные выпускные и приемные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр провел очередные выпускные (приемные) экзамены в 15 городах и районах республики.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, согласно требованиям в условиях пандемии, входить в здания, где проводились экзамены, разрешалось лишь в медицинских масках.

Пропускной режим был скорректирован в соответствии с новыми правилами, экзаменационная комиссия была обеспечена соответствующими защитными средствами (спецодежда, перчатки, медицинская маска).

Для организации экзаменов было выделено 88 зданий, 1241 зал, 88 общих руководителей экзаменов, 218 руководителей экзаменов, 1663 контролера – учителя, 176 сотрудников пропускного режима, 88 представителей зданий.

Три человека не были допущены к экзаменам из-за высокой температуры, два человека были отстранены от участия в экзамене по причине того, что пронесли мобильный телефон.

С 24 июля в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов и карт ответов.