Сегодня день рождения лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, народного артиста Гасана Мамедова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, актер родился 22 ноября 1938 года в городе Сальяне. Прежде чем связать свою жизнь с искусством, он собирался посвятить себя точным наукам. Приехав в Баку из Сальяна, Г.Мамедов в 1956 году поступил в Азербайджанский государственный университет на физико-математический факультет, однако проучился там всего два года. Затем окончил Азербайджанский государственный театральный институт им. М.А.Алиева.

С 1962 по 1972 годы Г.Мамедов работал в Азербайджанском драматическом театре, где сыграл немало запоминающихся ролей. С 1972 по 1997 — артист киностудии «Азербайджанфильм» им. Джафара Джабарлы.

Один за другим вышли на экраны три фильма — «Севиль», «Семеро сыновей моих» и «День прошел» с его участием, снятые почти в течение одного года и превратившие актера в главную звезду нового поколения.

Гасан Мамедов стал настоящим явлением, яркой звездой, целой эпохой в истории азербайджанского кино. Это был прирожденный актер, в высшей степени интеллигентный, образованный, простой человек. Но перед камерой он полностью перевоплощался и становился неузнаваем. Сыгранные им роли можно с легкостью поставить в один ряд с лучшими образцами мирового кинематографа.

Актер снялся в фильмах «Великая опора» (Гараш), «Есть и такой остров» (Назим), «Аршин мал алан» (III вариант, Аскер), «Жизнь — хорошая штука, брат» (Зия), «Следствие продолжается» (инженер Азимов), в новелле «Вершина» из киноальманаха «Кого мы больше любим» (Кямиль).

В конце 60-х группа молодых кинематографистов буквально совершила переворот в киноискусстве. Патетику и пафос, существовавшие до того времени в игре актеров, заменила психологическая манера исполнения. Мурад («В одном южном городе»), комсомольский вожак Бахтияр («Семеро сыновей моих»), Балаш («Севиль»), Аббасгулу-бек («Последний перевал»), Октай («День прошел»), Деде Горгуд («Деде Горгуд»), Мурад («Допрос») — эти и многие другие образы, созданные Гасаном Мамедовым, занимают достойное место в истории азербайджанского кино, и каждый из них — это незабываемая страница нашей кинолетописи.

В 1983 году творческая группа художественного фильма «Послезавтра в полночь», Г.Мамедов в том числе, была удостоена премии Комитета государственной безопасности СССР за лучший фильм о чекистах и пограничниках, а в 1986-м — Государственной премии Азербайджана.

Талантливый актер ушел из жизни 26 августа 2003 года.