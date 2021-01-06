Сегодня — день памяти Микаила Мушфига

6 января — день памяти известного азербайджанского поэта Микаила Мушфига, который, несмотря на короткую жизнь, оставил значительный след в отечественной литературе.

М.Мушфиг — автор стихотворений, воспевающих любовь и красоту. В своих произведениях он также выражал собственные взгляды на вопросы социальной и культурной жизни.

Микаил Абдулгадир оглу Исмаилзаде (Микаил Мушфиг) родился 5 июня 1908 года в Баку.

Его отец Мирза Абдулгадир Исмаилзаде был известным представителем интеллигенции своего времени. Он являлся не только преподавателем, но и занимался творчеством, писал стихи.

В раннем возрасте Микаил потерял родителей, и его родные взяли осиротевшего ребенка под свою опеку.

В 1915 году он поступил в русско-татарскую школу, а в 1920-м — в Бакинскую учительскую семинарию. В 1927-1931 годах Микаил учился в Азербайджанском государственном университете на факультете языка и литературы.

По окончании вуза начал работать педагогом. Последним местом работы была бакинская средняя школа №18.

М.Мушфиг начал писать стихи в 1926 году, и уже в 18-летнем возрасте стал одним из признанных азербайджанских поэтов. Его первое стихотворение «Один день» было опубликовано в газете «Молодой рабочий». Мушфиг также серьезно занимался художественным переводом.

Поэт пережил тяжелое и безрадостное детство, о котором вспоминал так: «Еще при отце наша жизнь была тяжелой. Я потерял мать и отца в детстве. Меня приютили дядя и тетя в Дашкесане. У меня было голодное детство».

Горечь тех лет поэт-сирота выразил в стихотворении «Мама» (1927):

Мама! Как я о маме в стихах

Расскажу? Не смогу я, не смею…

Все признанья заветные — прах,

И тускнеют слова рядом с нею.

Стихи «О если бы опять тот сад», «Пой, тар» и ряд других произведений являются жемчужинами поэтической сокровищницы Азербайджана.

В 1931 году поэт женился на Дильбер Ахундзаде. В 1968 году в Баку была издана книга ее воспоминаний «Мои дни с Мушфигом».

В годы сталинских репрессий М.Мушфиг был приговорен к смертной казни и расстрелян 6 января 1938 года. Реабилитирован после смерти Сталина.

В Баку установлен бюст поэта. В Азербайджане его имя носят поселок, школа, улица и площадь.