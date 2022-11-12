12 ноября – День Конституции Азербайджанской Республики.

Конституция независимого Азербайджана была принята на референдуме 12 ноября 1995 года. Основной закон государства вступил в силу с 27 ноября 1995 года.

Принятая в 1995 году Конституция является первой Конституцией независимого Азербайджана и четвертой по счету Конституцией республики. Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая с 1918 по 1920 год, не смогла принять свой основной закон. История создания Конституции Азербайджана приходится на советский период. Первая конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на I Всеазербайджанском съезде Советов. Новая редакция Конституции Азербайджанской ССР, соответствующая Конституции СССР 1921 года, была принята 14 марта 1925 года на IV Всеазербайджанском съезде. Принятая 21 апреля 1978 года последняя Конституция Азербайджанской ССР, как и прежние, соответствовала Конституции СССР.

После обретения Азербайджаном независимости возникла необходимость в подготовке новой Конституции. Для этого под руководством президента Гейдара Алиева была создана специальная комиссия, проект Конституции был вынесен на всенародное обсуждение. 12 ноября 1995 года решением всенародного референдума была принята первая Конституция независимого Азербайджана.

Первая Конституция независимого Азербайджана, представляющая собой базу государственного строительства, состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей. В августе 2002 года, в марте 2009-го и в сентябре 2016 года решением всенародного референдума в Конституцию были внесены дополнения и изменения.

Конституционный суд Азербайджанской Республики, являющийся первым органом судебного конституционного контроля в Азербайджане, был создан 14 июля 1998 года.