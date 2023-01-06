Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась в пятницу о результатах обысков в зданиях Украинской православной церкви (Московского патриархата) в четырёх регионах — в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Утверждается, в частности, что на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружили бывшие склады с имуществом «оккупационных группировок России», и что эти склады были обустроены при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Священник наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ, заявили в СБУ. Про Корнева одновременно сказано, что он скрылся на левом берегу Днепра во время освобождения Херсона.

Спецслужба также информирует, что в ходе обысков её сотрудники нашли «прокремлевскую литературу, агитационные листовки запрещённых в Украине политических партий и российской символику». Отдельно упомянуты найденные в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области «пропагандистские материалы объединения, возглавляемого подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком».

Все обнаруженные доказательства, как отметили в СБУ, направлены на экспертизу. Кроме того сообщается о подозрении секретарю Кировоградской епархии по уголовной статье «о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений». (svoboda.org)