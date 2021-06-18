Сборная Швеции со счетом 1:0 победила команду Словакии в матче второго тура чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На 77-й минуте гол с пенальти забил Эмиль Форсберг. Шведы прервали серию из трех матчей на чемпионатах Европы без забитых мячей. В предыдущий раз команда Швеции поразила ворота соперника во встрече Евро 13 июня 2016 года, тогда скандинавы сыграли вничью с ирландцами (1:1).

Сборная Швеции возглавляет таблицу группы Е, набрав четыре очка. Команда Словакии с тремя очками идет второй. На третьем месте располагаются испанцы (1), замыкают таблицу поляки (0). Встреча второго тура между сборными Испании и Польши пройдет в субботу. (ТАСС)