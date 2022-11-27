Сегодня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре в группе F встречались сборные Хорватии и Канады.

Счет был открыт уже на второй минуте встречи. Отличился защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Вице-чемпионам мира потребовалось полчаса, чтобы прийти в себя и отыграться. На 36-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич. А за минуту до перерыва Марко Ливайя вывел свою сборную вперед.

Во втором тайме хорваты уже контролировали ход встречи. В середине второй 45-минутки Крамарич оформил дубль. Уже в добавленное время Ловро Майер довел счет до разгромного. 4:1 победа сборной Хорватии.

После двух туров подопечные Златко Далича набрали четыре очка и сравнялись со сборной Марокко, которая сегодня сенсационно обыграла Бельгию со счетом 2:0.

В следующем туре Хорватия сыграет с бельгийцами, которые занимают третье место.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира уже потеряли все шансы на выход из группы. Они дважды проиграли (Эквадору и Сенегалу).