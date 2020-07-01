СБ ООН призвал к глобальному прекращению огня

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к прекращению огня во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса.

С инициативой незамедлительно объявить глобальное перемирие 23 марта выступил генсек Всемирной организации Антониу Гутерреш.

Как передает Анадолу, в тексте резолюции выражается глубокая озабоченность в связи с разрушительными последствиями пандемии COVID-19 по всему миру, в особенности в зонах вооруженных конфликтов.

В документе отмечается, что «беспрецедентные масштабы пандемии могут создать угрозу для поддержание международного мира и безопасности».

Совбез также призвал все стороны в вооруженных конфликтах экстренно обеспечить «устойчивую гуманитарную паузу по меньшей мере на 90 дней подряд», чтобы обеспечить безопасную, беспрепятственную и стабильную доставку гуманитарной помощи.