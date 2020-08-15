СБ ООН отклонил резолюцию о продлении оружейного эмбарго по Ирану

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«Совет Безопасности ООН ответственен за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня СБ ООН не смог выполнить свою основную миссию, — говорится в распространенном заявлении Помпео. — Совет отклонил рациональную резолюцию о продлении 13-летнего оружейного эмбарго по Ирану, открыв возможность для мирового спонсора терроризма продавать и покупать обычные вооружения без ограничений ООН впервые за более чем десятилетие».

США продолжат работу по препятствованию продажи оружия Ирану, также заявил он.

«Мы продолжим работу, чтобы режим не мог свободно покупать и продавать оружие, которое угрожает Европе, Ближнему Востоку и другим», — сказал Помпео.