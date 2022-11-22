Саудовская Аравия опровергла сообщения о планах резко увеличить добычу нефти и вынести предложение о сокращении квот на 500 тысяч баррелей в сутки на ближайшее заседание картеля ОПЕК+

Текущая политика ОПЕК+, которая предусматривает сокращение квот на добычу на 2 млн баррелей в день, продолжится до конца 2023 года, заявил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман.

Более того, по словам министра, Эр-Рияд готов пойти на дальнейшее снижение поставок на фоне падающих цен, угрозы глобальной рецессии и сжатия спроса.

«Если возникнет необходимость в принятии дополнительных мер по уменьшению производства, чтобы сбалансировать предложение и спрос, мы готовы вмешаться», — заявил бен Сальман.

О том, что Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК рассматривают возможность снижения квот на декабрьском заседании ОПЕК+, сообщила The Wall Street Journal cо ссылкой на делегатов картеля.

Как утверждали источники издания, саудиты готовы вылить на рынок больше нефти, чтобы снять напряженность в отношениях с администрацией Джо Байдена, которая с лета требовала от королевства «повернуть краны» и помочь западу заменить российски баррели. (moscowtimes.ru)