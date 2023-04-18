Ведущие нефтепроизводители Персидского залива активно скупают российские нефтепродукты. Лишившись традиционных клиентов в Европе, российские компании вынуждены продавать дизель, нафту, газойль, печное топливо со скидками, аозволяя своим новым контрагентам хорошо заработать.
Нефтяники в Саудовской Аравии и ОАЭ приобретают более дешевые российские нефтепродукты для использования на внутреннем рынке и отправляют свою сырую нефть и продукты на экспорт по более высоким ценам мирового рынка, рассказывает The Wall Street Journal со ссылкой на нефтяных топ-менеджеров и аналитиков.
Собственных нефтепродуктов у этих стран в избытке, «так что единственная причина их импорта из России – заработать на разнице цен», говорит Эльшан Алиев, директор по ближневосточным нефтепродуктам ценового агентства Argus Media.
По его словам, нафта и дизель из России продаются, соответственно, со скидками $60 и $25 за тонну по сравнению с эквивалентными сортами, производящимися в Персидском заливе. Тонна нафты в регионе, например, сейчас стоит около $628, то есть России приходится давать скидку почти в 10%.
При этом за последний год Саудовская Аравия значительно увеличила экспорт дизеля во Францию и Италию, которые раньше в основном приобретали российское топливо, свидетельствуют данные Kpler. Россия «в значительной степени насыщает [саудовский] рынок более дешевыми видами транспортного топлива, высвобождая объемы дизеля [местного производства] для экспорта в другие страны», говорит аналитик Kpler Виктор Катона.
ОАЭ, между тем, превратились в крупный центр торговли нефтью и продуктами из России – как для внутреннего, так и для внешнего рынков. С декабря дубайская Emirates National Oil приняла пять танкеров с бензином, а в ноябре 700 000 баррелей сырой нефти из Арктики были доставлены на нефтеперерабатывающий завод Abu Dhabi National Oil, свидетельствуют данные Kpler. Но в основном частные фирмы импортируют российскую продукцию для перепродажи в Пакистан, Шри-Ланку, страны Восточной Африки, говорит Алиев. Ее закупки эмиратами выросли в прошлом году более чем втрое до рекордных 60 млн баррелей.
Доля российского газойля в хранилищах Фуджайры, главного нефтяного центра ОАЭ, сейчас превышает 10%; больше доля только у саудовского газойля, по данным Argus. (moscowtimes.ru)