Саудовская Аравия намерена снизить цены на свою нефть для покупателей из стран Азии, чтобы вернуть себе часть азиатского рынка, пишет Reuters.

Источники издания утверждают, что осенью нефть флагманского сорта Arab Light может подешеветь на $4,5 за баррель. Сейчас ее продают по цене $108 за баррель.

«Общий спрос в Азии не очень велик. По мере того, как в Азию поступает все больше грузов из США и Западной Африки, опасения по поводу нехватки предложения в основном ослабли», — пояснили агентству.

Эксперты утверждают, что одним из факторов вынужденного снижения цен называют вялый спрос в Европе. По их словам, некоторые грузы из Саудовской Аравии, которые были отправлены на запад, сейчас плывут в Азию.