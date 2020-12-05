Саргсян Пашиняну: «Это Алиев тебе рассказал об истории переговоров?»

Экс-президент Армении Серж Саргсян выступил с ответным заявлением, адресованным премьер-министру Николу Пашиняну, в котором называет главу правительства трусом и предателем. Текст под заголовком «История пишется на фактах» опубликовал в Facebook офис бывшего главы Армении.

«Кто бы что ни говорил о переговорном процессе по карабахской проблеме, ты должен молчать, Никол Пашинян! История переговоров, которой ты владеешь, услышана, как ты выразился, от образованного и конструктивного Алиева, которому ты настолько верил, что посчитал ненужным подробно узнать о процессе от всех предыдущих лидеров своей страны, проводивших переговоры. Значит, ты безоговорочно доверял нашему врагу, а своим политическим оппонентам — нет. Именно поэтому ты до сих не понял смысла и цели переговорного процесса. А когда враг, нашептавший тебе на ухо историю переговоров исключительно в интересах своей страны, после твоего предательства родины, обращаясь к тебе в эфире, на протяжении целого дня подвергал самым страшным унижениям, смеялся над тобою и издевался, ты и даже словом не обмолвился», — отметил Серж Саргсян.

По словам экс-президента, это было большим позором и оскорблением для каждого достойного армянина в любой точке мира, но не для Пашиняна. Саргсян обвинил премьера в готовности лишь атаковать своих политических оппонентов и склонить колени перед врагом армянского народа.

«Ты можешь бессовестно лгать и фальсифицировать историю посредством манипулятивных уловок, характерных для трусов, подстраивать все так, чтобы прикрыть свое позорное поражение и избежать ответственности. За последние два с половиной года ты вел процесс урегулирования карабахского конфликта исключительно в направлении того, чтобы сдать или не сдавать земли, в то время как до тебя велись переговоры о выходе Карабаха из состава Азербайджана посредством компромиссов», — говорится в заявлении Саргсяна.

Третий президент обещал подробно остановиться на этих и многих других вопросах в дальнейшем.

«Отныне это уже факт, что все бывшие власти независимой Армении войдут в историю как власти, победившие и освободившие земли, достойно защищавшие Родину, а ты — как руководитель, недостойно потерпевший поражение в войне ради собственного кресла, сдавший земли Карабаха, не способный на ведение переговоров и поставивший под серьезную угрозу безопасность Карабаха и Армении, как трус с клеймом предателя на лбу. История пишется на фактах», — отметил Серж Саргсян.