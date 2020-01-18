Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.

В частности, он призвал оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, передает ТАСС со ссылкой Bloomberg.

Кроме того, Саррадж обратился к международному сообществу с просьбой отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти.

18 января генеральное командование ЛНА дало поручение Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии прекратить экспорт нефти из портов Брега, Рас-Лануф, Харига, Зуейтина и Сидра. Приказ о блокаде был отдан генерал-майором ЛНА Наги аль-Мограби.

Ранее стало известно, что участники конференции в проекте итогового коммюнике по кризису в стране призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.

Там также содержится призыв к сторонам конфликта в Ливии прекратить военные действия при поддержке ООН, содействовать проведению консультаций между сторонами и отслеживать, соблюдаются ли договоренности.

Кроме того, коммюнике содержит призыв к Совету Безопасности ООН налагать санкции на всех нарушителей оружейного эмбарго, введенного резолюцией СБ в 2011 году, а также последующие резолюции СБ.

17 января в Кремле подтвердили участие президента России Владимира Путина в конференции по Ливии в Берлине, которая состоится 19 января. В ней также примут участие представители Великобритании, США, Турции и Франции, а также Саррадж и Хафтар.

13 января Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри по итогам переговоров в Москве подписали соглашение о перемирии. Хафтар же попросил время на принятие решения до утра следующего дня, но в итоге не подписал документ и покинул российскую столицу.

Позднее он заявил, что документ игнорирует ряд требований ЛНА. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар (iz.ru)