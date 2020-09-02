Сара Сандерс рассказала о подмигнувшем ей Ким Чен Ыне

Бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс написала мемуары, в которых рассказала о своей работе с американским лидером и о знаках внимания, которые ей оказывал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает The Guardian.

Как сообщила 38-летняя Сандерс, инцидент с Ким Чен Ыном случился в ходе одной из поездок американской делегации в Северную Корею на встречу с руководством республики. По ее словам, во время этой встречи Трамп и северокорейский лидер говорили о спорте. Однажды Сандерс заметила, что глава КНДР смотрит на нее. В этот момент Ким Чен Ын кивнул и подмигнул ей, рассказала она.

В своей книге женщина призналась, что после этого она была ошеломлена и тут же перевела взгляд на свои бумаги. (Газета.Ру)