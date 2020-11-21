Санду призвала к полному выводу миротворцев РФ из Приднестровья

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что надеется на разрешение конфликта в Приднестровье и вывод российских миротворцев с этой территории. Об этом она сказала в интервью «Европейской правде».

Будущая глава государства считает это непростой задачей. Она отметила, что данный вопрос необходимо решить мирным путем.

По словам политика, Приднестровье является регионом, который «откололся». Избранный президент республики заявила, что молдавские политики не могут в этот регион даже попасть.

«И — да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе — и поставками газа бесплатно, и многими другими способами», — сказала Санду, указав, что Кишинев не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.

Кроме того, она заявила, что выступает против федерализации Молдовы. Политик убеждена, что формат решения конфликта будет найден.

«И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — добавила Санду.

16 ноября ЦИК Молдовы по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.