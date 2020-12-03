Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть

Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке «узурпировать» власть в стране, передает РИА Новости.

«Режим Додона пытается украсть наши голоса. Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информационной безопасности – это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идет о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», — заявила Санду.

По ее мнению, поддерживающие Додона социалисты и дальше будут пытаться использовать парламент, чтобы бороться «против народа и против президента». Санду уверена, что они хотят помешать ей выполнять свои обязанности. В частности, избранный президент считает, что подобными действиями Додон «отправил в мусор» голоса граждан, поддержавших ее на выборах.

В 2019 году по инициативе Партии социалистов Служба информации и безопасности была передана под управление президента республики. Однако на этой неделе Соцпартия зарегистрировала в парламенте законопроект, в котором предлагает лишить главу государства возможности управлять этой службой, поскольку Молдавия является парламентской республикой.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.