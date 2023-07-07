Компания Samsung выпустила на YouTube ролик, в котором высмеяла пользователей iPhone, показав их страх перед складным смартфоном Galaxy Z Flip 5. На это обратил внимание портал 9to5Google.

Согласно сюжету, пользователи iPhone находятся на природе и обсуждают историю о том, как один из них перешел с «айфона» на складной смартфон. Затем одна из участниц общения заверяет, что никогда не перейдет на подобный форм-фактор гаджета, после чего видит у прохожего в руках Galaxy Z Flip 4.

В результате девушка уходит приобретать устройство, а ее друзья убегают, закрыв глаза. По сюжету они так пытаются не смотреть на складной гаджет, но в итоге везде замечают пользователей Galaxy Z Flip 4.

В конце ролика Samsung намекает на то, что даже «последние пользователи iPhone» перейдут на новый смартфон со складным экраном, Galaxy Z Flip 5.

Ожидается, что новые Z Flip 5 и Z Fold 5 официально покажут во время презентации Galaxy Unpacked, которая пройдет в Сеуле 26 июля. По данным инсайдеров, каждое из устройств получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. Источники утверждают, что компания также покажет линейку планшетов Galaxy Tab S9 и умные часы Galaxy Watch 6.