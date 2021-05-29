Самолеты российских авиакомпаний начали совершать полеты в Европу, прокладывая курс в обход воздушного пространства Республику Беларусь. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.

По его словам, только в четверг, 27 мая, такой маневр совершили около десяти лайнеров. Названия компаний и направления рейсов собеседник издания раскрыть отказался, однако заверил, что перевозчики заранее запросили разрешение властей на облет территории республики. «Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — сказал источник.

Ранее власти сразу нескольких европейских стран запретили своим авиаперевозчикам совершать полеты через воздушное пространство Республики Беларусь из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair. Ограничения коснулись и белорусской авиакомпании «Белавиа» — ей запретили совершать рейсы на Запад и пользоваться воздушным пространством Евросоюза.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

Власти Белоруссии официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В свою очередь группировка опровергла эти сведения и публично осудила Республику Беларусь за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания оппозиционера (lenta.ru)