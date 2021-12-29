Самолет ВВС США E-8C J-star компании Northrop Grumman E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System, JSTARS совершил первый полет над восточной территорией Украины. Самолет выполнял разведывательную миссию, собирая информацию о ситуации на земле, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителя Европейского командования ВС США.

По его информации, самолет-разведчик совершил полет в понедельник с разрешения украинских властей и не пересек границы т.н. Донецкой и Луганской республик. (ТАСС)