Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана, который должен был состояться в августе этого года на туркменском побережье Каспия, отложен по просьбе Анкары из-за пожаров в ряде турецких регионов, сообщает в четверг Туркменское телевидение.

Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер сообщил своему туркменскому коллеге, что не может принять участие в предстоящей трехсторонней встрече глав Азербайджана, Турции и Туркменистана в связи со сложным положением в ряде регионов страны, охваченных пожарами. В этой связи, Эрдоган попросил рассмотреть вопрос о переносе встречи на более поздний срок.

В сообщении ТВ отмечается, что президент Гурбангулы Бердымухамедов с пониманием отнесся к просьбе президента Турции и высказал ему слова поддержки.

Трехсторонний саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана по разным причинам откладывается с 2015 года.