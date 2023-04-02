Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Что, собственно говоря, было ожидаемо. Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в незаконной депортации украинских детей на подконтрольные России территории. Это, скорее, был символический жест. Ибо, практической возможности его реализовать нет.

«Ничего не произойдет. Я считаю, и так было на протяжении многих лет, что МУС в основе своей нелегитимен. Это не то, с кем США должны сотрудничать. МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания. И это очень опасный институт. И я думаю, что поведение МУС в данный момент потенциально угрожает дипломатическому решению в Украине. Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина делает это более вероятным или менее вероятным?», — заявил по этому поводу экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Да, тот самый, которого ну никак нельзя обвинить в сентиментальном отношении к РФ. И тут не грех вспомнить, что Вашингтон подписал Римский статут еще в 2000-м, однако, не ратифицировал, а спустя два года Джордж Буш — младший и вовсе отозвал подпись. В 2002-м именно Болтон подписал ноту, в которой генерального секретаря ООН уведомляли о намерении США не присоединяться к Римскому статуту, учредившему МУС. Так что, в практической плоскости, решение МУС ничего не изменит.

Но, как известно, Конституционный суд Армении счел обязательства, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), соответствующими Конституции страны. Об этом говорилось в решении Конституционного суда Армении. Из которого логически вытекало, что если президент РФ Владимир Путин посетит Армению, то может быть арестован и передан Гаагскому трибуналу. Были, замечу, и более конкретные заявления на сей счет.

«Если Армения ратифицировала Римский статут, то было бы лучше, чтобы президент РФ Владимир Путин не приезжал в Армению», — заявил по «горячим следам» депутат фракции «Гражданский договор» Гурген Мелконян. По его словам, если российский президент все-таки решит приехать в Армению, то должен быть арестован. Как говорится, откровеннее и не скажешь. Но, очень быстро все было решено отмотать назад.

«Армения прислушалась к опасениям РФ и в состоянии сделать так, чтобы обеспечение процесса, связанного с Римским статутом, не нанесло ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — об этом заявил вице-президент Национального собрания Армении Акоп Аршакян в интервью «Armenpress». Ух ты! Какой «неожиданный» поворот! Какая демонстрация готовности и способности официального Еревана есть то, что представляет собой совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи животных и человека.

«Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные РФ», — сказал Аршакян об обязанности исполнения решений МУС. Как, однако, жалко он выглядит, пытаясь оправдаться.

Впрочем, не только он. Жалкой выглядит вся армянская власть, начиная от премьер-министра Никола Пашиняна и заканчивая Гургеном Мелконяном. Не можешь — не мучайся. Казалось бы, совершенно очевидная истина. Но в РА решили поступить вопреки ей. В итоге, там показали, что не могут, при этом доказав и мучения. Как минимум, морально-нравственного характера.

Таков итог попытки и рыбку съесть и на .. неприятности не нарваться. В очередной раз весь мир увидел, что Армения была, есть и будет форпостом РФ, не более того. А все рассуждения разного рода СМИ, политиков и политологов о «европейскости» РА, о способности Еревана где-то, как-то, что-то сделать супротив воли РФ — не более, чем неуместный анекдот.