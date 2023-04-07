Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал, что умирает в больничном заключении и призвал США, ЕС и международное сообщество сделать «все возможное для спасения его жизни». Обращение бывшего грузинского лидера опубликовало в пятницу, 7 апреля, издание Politico.

По словам политика, становится все более очевидным, что он скоро умрет, если не получит надлежащей медицинской помощи за пределами страны.

«Моя смерть может привести к политическому хаосу в Грузии», — не исключил Саакашвили. При этом, по его словам, его мученическая гибель «будет, безусловно, считаться победой Путина» и послужит «мощным символом для всех лидеров в регионе, а возможно, и в мире, которые не смогут противостоять российскому империализму».

По мнению бывшего главы Грузии, Конгресс США, администрация Джо Байдена и ЕС должны добиваться его освобождения с помощью санкций в отношении олигарха, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его соратников, а также путем экономического эмбарго, приостановки финансирования и визовых ограничений.

Если удастся достичь его освобождения, это не только «нанесет еще один удар по Путину, но также станет сильным сигналом, что США и Европа по-прежнему привержены идеалам демократии, порядочности и справедливости», говорится далее в письме. «Идеалам, на которые, как мне однажды сказал президент Байден, я могу положиться», — добавил Михаил Саакашвили.

Политик заявил, что в заключении его подвергали систематическим пыткам — физическим и психологическим, у него есть признаки отравления тяжелыми металлами. Экс-президент Грузии признался, что страдает от более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых, по его словам, развились под стражей.

В послании бывший грузинский лидер называет себя «политзаключенным» и говорит, что президент РФ Владимир Путин, который однажды угрожал «подвесить его за яйца», несомненно, в конечном итоге несет ответственность за его нынешнее положение.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузия с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. Письмо политика передал редакции Politico его юридический советник в США — Массимо Д’Анджело. (DW)