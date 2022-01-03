Находящийся в Руставской тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями, сообщил адвокат Шота Тутберидзе.

«Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста», — сказал в понедельник журналистам адвокат.

Он сообщил, что Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами. «Мы, адвокаты, также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками», — заявил адвокат.