Организм заключенного третьего президента Михаила Саакашвили находится в одном шаге от «полиорганной недостаточности» и меры необходимо принимать срочно, заявила на заседании Тбилисского городского суда эндокринолог Лали Джавашвили.

Врач участвовала в независимой экспертизе центра «Эмпатия» и была со-автором итогового заключения, в котором говорится о тяжелом состоянии Саакашвили.

Полиорганная недостаточность — одновременное или последовательное поражение нескольких систем организма.

«Полиорганная недостаточность — неотложное состояние, когда за отказом одного органа следует каскад, и это может привести к летальному исходу», — предупредила врач. (newsgeorgia.ge)