Саакашвили поддерживает 50% фракции «Слуги народа»

Только 50% нардепов из парламентской фракции партии «Слуга народа» поддерживают назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьер министра Украины. Об этом сегодня написало «РБК-Украина» со ссылкой на источник в руководстве фракции.

«Разговоры с депутатами продолжаются. Пока в «Слуге народа» поддержка 50 на 50, но количество тех, кто определился и готов проголосовать, постепенно увеличивается. Также вероятна поддержка других фракций», – сказал собеседник издания.

По его словам, интрига о наличии достаточного количества голосов сохранится до 30 апреля – именно в этот день может состояться голосование за назначение Саакашвили.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили «есть потенциал для поддержки правительства Украины». Во фракции «Слуга народа» заявляли, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля.