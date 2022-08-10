Специалисты и эксперты из США и Швейцарии проведут проверку состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил журналистам его адвокат Шалва Хачапуридзе, передает ТАСС.

«Из США прибудут психиатр, невролог и гастроэнтеролог, а также один эксперт в области прав человека, судебно-медицинский эксперт и еще один судебно-медицинский эксперт из Швейцарии. Может еще кто-то добавится. Они навестят Михаила Саакашвили», — сказал Хачапуридзе.

Он отметил, что визит специалистов рассчитан на два дня.

Саакашвили могут потребоваться дополнительные обследования, после чего будет сделано заключение, добавил его адвокат.