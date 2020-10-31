Саакашвили не хочет быть кандидатом в премьеры Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности премьер-министра Грузии.

Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» ранее выдвинула кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Саакашвили заявлял, что он готов занять должность главы правительства всего на два года, что бы поставит Грузию на путь развития.

«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни»,- заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».