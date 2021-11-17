Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. К таким выводам пришла группа медиков, работающих при уполномоченной по правам человека Нино Ломджария, сообщает Евроньюс.

В отчёте по итогам осмотра политика сказано, что он нуждается в немедленном переводе в отделение интенсивной терапии многопрофильного госпиталя. Тюремная больница, где находится Саакашвили, не обеспечивает необходимых для помощи пациенту условий, — настаивают врачи.

Экс-президент был арестован 1 октября после неожиданного возвращения в Грузию. В правительстве объясняют, что он должен отбыть наказание по уголовным делам, возбуждённым против него. Саакашвили объявил голодовку, его соратники говорят, что он уже 48 дней не принимает пищу. Политик обещает прекратить акцию протеста, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.