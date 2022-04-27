«Экс-президент Грузии вернулся в страну, чтобы открыть «второй фронт» против России».

Как передает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Существовала информация о том, что война должна была начаться в Украине еще в ноябре или декабре, именно с этой целью приехал Саакашвили, чтобы отсюда была готовность открыть второй фронт. Это, к сожалению, подтвердили наши украинские друзья, что очень печально для меня», — заявил премьер.

Он добавил, что если бы Саакашвили сейчас был у власти в Грузии, война с Россией была бы неизбежной.

«Мы не сделаем ничего такого, что не соответствует нашим национальным интересам. Никакого второго фронта в Грузии не будет», — подчеркнул Гарибашвили.